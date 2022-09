Dead Space Remake não terá telas de carregamento e história será expandida

EA promete trazer conteúdo inédito da história e agradar fãs antigos e novos

Dead Space Remake chega somente no dia 27 de janeiro de 2023, mas já tem feito muitos fãs da franquia ficarem cada vez mais animados com cada notícia. De acordo a EA, o jogo terá um sistema parecido com God of War (2018) e não terá telas de carregamento.

O produtor sênior Philippe Ducharme disse que a experiência ocorrerá de uma vez, onde só haverá pausas quando o jogador morrer. Portanto, veremos a jornada de Isaac Clarke do início ao fim sem nenhuma interrupção, o que agrega na exploração do cenário, segundo Ducharme. Ele completou: “Agora, a Ishimura está totalmente conectada. Então você pode andar do ponto A ao Z, visitar toda a nave e revisitar locais que você já completou para obter coisas que pode ter perdido. Tudo isso é novo. Agora, é uma experiência completa.”

Todas as melhorias de jogabilidade, mecânicas, gráficas e outras mudanças só estão sendo possíveis por causa do motor Frostbite da EA.

Outro detalhe que agradou bastante a comunidade foi a pretensão de se manterem fiéis ao material original, respeitando a história principal e dos personagens que já conhecemos, além de olhar para a lore da franquia inteira e adicioná-la ao jogo. Com isso, a história se tornará muito rica, e as missões secundárias apresentarão mais sobre personagens que merecem mais espaço para suas narrativas.

E para chegar a um projeto que seja bem recebido pelos fãs, nada melhor do que ouvi-los e colocá-los para acompanhar o processo de desenvolvimento, né? Fãs foram selecionados e estão participando de algumas etapas. “Bem no começo do projeto, começamos a discutir com algumas pessoas da comunidade que identificamos como muito dedicadas. Nós nos reuníamos com elas a cada seis semanas, aproximadamente, e mostrávamos tudo que estávamos fazendo.”

Não preciso nem dizer o quanto isso é importante e um grande exemplo do que é ouvir sua comunidade, mas disse mesmo assim (haha).

Lembrando que o jogo sairá para PlayStation 5, Xbox Series e PC.

Você já era fã da franquia ou pretende conhecer agora?