Cyberpunk 2077: um novo trailer estrelado por Idris Elba!

No especial do Night City Wire, a CD PROJEKT RED trouxe à cena ninguém mais, ninguém menos que o renomado Idris Elba

No especial do Night City Wire, um programa dedicado a discussões, notícias e anúncios sobre o jogo Cyberpunk 2077, a CD PROJEKT RED trouxe à cena ninguém mais, ninguém menos que Idris Elba, renomado por seus papéis em ‘Thor: Ragnarok, Luther’, ‘O Esquadrão Suicida’ e ‘The Wire’, como a estrela de Phantom Liberty. O evento começou com a estreia mundial de um novo trailer estrelado pelo ator, que se desenrola sete anos antes dos eventos narrados em Phantom Liberty. Além disso, o programa também revelou imagens exclusivas dos bastidores com Elba, proporcionando ao público uma visão privilegiada dos bastidores e da sua interpretação. Os fãs tiveram a oportunidade única de ouvi-lo discutir detalhes sobre seu personagem na expansão, o agente secreto Solomon Reed, em uma entrevista e em uma análise minuciosa, quadro a quadro, do emocionante trailer.

Confira o trailer:

A data de lançamento da Atualização 2.0 gratuita de Cyberpunk 2077 também foi anunciada durante o episódio. Com seu sistema policial renovado, vantagens redesenhadas, cibernéticas aprimoradas e mais, a atualização estará disponível a partir de 21 de setembro para todos os jogadores que possuem Cyberpunk 2077 em consoles da geração atual e PCs.

O episódio também trouxe detalhes sobre novos elementos e alterações na jogabilidade. Gabe Amatangelo, diretor do jogo, comentou as atualizações nas árvores de vantagens e habilidades, incluindo a árvore de habilidades do Relic, exclusiva da expansão Phantom Liberty. Além disso, o programa apresentou três vídeos nos quais os designers de jogabilidade do estúdio compartilharam suas builds de personagens favoritas como parte do anúncio do Planejador de Build de Cyberpunk 2077, uma ferramenta gratuita que permite aos jogadores criar e planejar suas builds diretamente em seus navegadores. Todos os interessados em explorar as mudanças no sistema de vantagens, incluindo a árvore de habilidades do Relic de Phantom Liberty, podem fazê-lo por meio deste recurso.

Já é tradição dos jogos da CD PROJEKT RED, a música desempenhar um papel significativo na narrativa, e em Phantom Liberty não seria diferente. Os compositores P.T. Adamczyk e Jacek Paciorkowski foram convidados neste episódio do Night City Wire para discutir a criação das novas trilhas sonoras que enriquecem a história de suspense e espionagem. Eles compartilharam insights sobre a trilha sonora de Phantom Liberty e anunciaram que ela está disponível na íntegra. Além disso, os compositores detalharam as novas estações de rádio incluídas no jogo, com destaque para a Growl FM, uma estação composta inteiramente por faixas vencedoras de uma competição musical realizada na comunidade de Cyberpunk 2077. Durante o programa, também foi revelado o lançamento de um documentário sobre a Growl FM, agendado para 18 de setembro, que explorará a origem da rádio.

Para concluir o segmento musical, foi divulgada a música tema de Phantom Liberty, composta e interpretada por Dawid Podsiadło, um renomado artista polonês. Dawid já havia colaborado com o estúdio no passado, contribuindo com músicas para o aclamado anime ‘Cyberpunk: Mercenários’.

Phantom Liberty, a expansão de suspense e espionagem de Cyberpunk 2077, será lançado para Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC – incluindo o GeForce Now – no próximo dia 26.