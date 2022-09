Cyberpunk 2077 bate recorde de jogadores simultâneos

O jogo voltou ao topo da lista de vendas da Steam depois do lançamento do anime Edgerunners

O Cyberpunk 2077 não morreu, como eu e muitos pensávamos. A CD Projekt Red pode comemorar: o jogo bateu a marca de 122 mil jogadores simultâneos na plataforma, passando até mesmo o gigante The Witcher 3, que tem uma marca de 103 mil. Sem contar o pico, que, durante o lançamento foi oito vezes maior que este número, deixando o bruxão comendo poeira. Esse número não se manteve, já que houve incontáveis bugs que afastaram os jogadores, mas rendeu bons memes e risadas.

O jogo voltou ao topo da lista de vendas da Steam depois do lançamento do anime baseado no jogo intitulado de ‘Cyberpunk: Edgerunners’, do Studio Trigger, que, cá entre nós, realmente é muito bom, tenho acompanhado. E já que teve uma ótima recepção, isso alavancou as vendas, trazendo uma revigorada desde seu lançamento.

Divulgação

Não podemos dar créditos apenas à Netflix, já que o lançamento do patch 1.6 veio cheio de melhorias, correções e conteúdos inéditos.

No momento em que escrevo isso, o jogo está por R$ 199,90 na Steam, mas volta e meia tem promoção. Disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series.

Vamos ver se realmente o jogo continua escalando a montanha ou se é apenas um hype momentâneo. Eu torço para que o jogo só melhore, e você?