Conheça Deko Maia, streamer brasiliense parceiro da Twitch

O entrevistado de hoje começou em 2017, já viveu coisas incríveis desde então e quer viver muito mais

Aqui na GameLife vou sempre buscar trazer pessoas que nos inspirem e que sejam aqui da nossa capital. O entrevistado de hoje começou em 2017 e já viveu coisas incríveis desde então. Eu bati um papo super legal com o Deko Maia, streamer parceiro da Twitch e que foi finalista do StreamBattle em 2021. Vem conferir:

Karol: Quando você começou e por que?

Deko: Em 2016 eu trabalhava na área de TI há quase três anos. E eu sempre joguei, desde muito pequeno. Meu pai me acompanhava em tudo, até nisso. Certo dia, ele chegou e falou: “Meu filho, por que você não para com esse negócio de informática, que está na cara que você não gosta, e vai ganhar dinheiro jogando videogame?”. Eu não sabia como fazer isso. Ele falou dos meninos jogando no YouTube. Foi quando comecei a procurar coisas a respeito e conheci a Twitch. No final de 2017, fiz o meu canal e estou lá até hoje. Em 2022, conseguimos o selo de verificado e fechamos uma parceria com a plataforma.

Qual foi seu primeiro contato com videogames?

Com 4 anos de idade, meu tio, que tinha um MegaDrive, me mostrou o Sonic. Desde então, não parei. Depois, veio aquela fase de lan house, que foi quando conheci o PC gamer. Larguei os consoles e mergulhei de cabeça nesse universo.

Quais são seus jogos favoritos?

Se eu levar em conta o tempo em que eu venho jogando, sem dúvidas o favorito é World of Warcraft. Tenho 14 anos só de jogo (risos). Sempre gostei de MMO. Joguei também Ragnarok, Mu Online. Estou jogando Dragonflight em off. Mas sabe aquele jogo que você entra e se sente em casa? É assim que me sinto em WoW. Também tenho um carinho absurdo por Overwatch.

Quem são suas inspirações?

O Alanzoka. Nem preciso explicar, né?! É um monstro! Ainda do meio da Twitch, tem também o Gaules. São grandes inspirações. Não quero ser igual a nenhum deles, quero ser eu mesmo, mas eles são o meu norte. Conheci o Gau no StreamBattle. Também cito o PimPimenta, que é um cara incrível.

Como foi sua experiência no StreamBattle?

Eram várias missões, eu ficava quebrando a cabeça. Foram noites sem dormir! Fomos avançando as fases e fui conhecendo muita gente legal. Na separação de times, tinha time da AnaXisdê, do Gaules, e eu cai no time do PimPimenta. Aprendi muito com ele, com as mentorias, com os bate-papos. O SB me ajudou a entender o cenário, saber como funciona as lives, a publicidade, abriu muito o horizonte pra mim. Sobre eu não ter vencido, percebi que as pessoas foram mais por conta da publicidade nas redes sociais, e eu já sou um cara que gosto de fazer live. Então, eu acho que não teria ficado tão realizado quanto eu estou agora, fazendo o que eu realmente gosto. Mas foi incrível! O Banco proporcionou coisas incríveis e vivi coisas que não esperava passar tão cedo.

Tirando o SB, você pretende participar de outros concursos?

Se tiver foco em stream, eu quero. Independente de quanto tempo faz algo, nós temos que estar aprendendo. Então se for pra algo que vai me acrescentar e ajudar na minha carreira, não vejo motivo para não participar. Mas por enquanto estou focado na stream mesmo, buscando novos parceiros para agregar na minha live.

Qual sua meta para 2023?

A gente tem que sonhar sempre. A parceria com a Twitch vai abrir portas para várias coisas. Já tem aberto, inclusive. Então, quero continuar trabalhando fazendo o que eu amo, buscando inovar, aprender e fazer a vida das pessoas melhor. Gosto de ser a companhia diária das pessoas. Amo fazer live, pra mim é terapia, então, quero viver disso. Quero ir para a BGS agora com o verificado e fazer live direto do stand da Twitch. E pedir sempre saúde a Deus, porque sem isso não somos nada.

Esse foi nosso bate-papo com o Deko. Acompanhe ele nas redes sociais, principalmente lá na Twitch, onde rolam lives diárias. Se você gostou, me fala lá no insta (@euascott). E claro, sua sugestão de entrevista é muito bem-vinda. Quem aqui de Brasília você gostaria de ver por aqui?