Confira as novidades da PlayStation Plus em março

A partir desta terça (5/3), os assinantes terão acesso a EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbour 2 e Destiny 2: The Witch Queen.

Mês de março chegou e com ele as novidades na Playstation Plus. Quem está com os planos Essential, Extra e Deluxe terão a oportunidade de jogar:

EA Sports F1 23

Sifu

Hello Neighbour 2

Destiny 2: The Witch Queen

Os jogos estarão disponíveis nesta terça (5/3) e ficarão até o dia 1º de abril. Já os jogos de fevereiro, Foamstars, Rollerdrome e Steelrising, poderão ser adicionados às bibliotecas dos membros até esta segunda-feira (4/3).

Mas não acabou! Os membros também terão um exclusivo pacote de visuais no jogo The Finals, que inclui 2 trajes épicos de vestimentas com temática militar e 12 skins de armas épicas.

