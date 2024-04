Campus Party Brasília já é a maior do país

A Campus Party é simplesmente o meu evento favorito aqui em Brasília, e está caminhando a passos largos para se tornar a principal edição nacional. A CPBSB6, em parceria com a Secretaria de Tecnologia, Ciência e Inovação do Distrito Federal, atraiu mais de 145 mil entusiastas da tecnologia entre os dias 27 e 31 de março. Com mais de 500 palestras e workshops abordando a cultura maker, games, educação e empreendedorismo, o evento proporcionou mais de 400 horas de atividades, divididas entre a Área Open e a Arena Campus.



A Área Open, um espaço gratuito na CPBSB6, ofereceu conteúdo tecnológico de qualidade. Para os gamers, a Campus Play foi um verdadeiro paraíso, com torneios de eSports como destaque. O torneio de League of Legends consagrou o time Cuncos Lovers como grande campeão, levando para casa um prêmio de R$2.100. Enquanto isso, a equipe Saideira Esports venceu o torneio de Valorant, conquistando R$2.200. E no já tradicional campeonato de Counter Strike 2, o time Terror BSB saiu como vencedor, embolsando R$2.100. Além disso, os participantes puderam desfrutar de simuladores de corrida e asa delta.



De acordo com Tonico Novaes, CEO da Campus Party, o evento em Brasília está crescendo constantemente, rumo a se tornar a principal edição no país. “Nesta edição, procuramos mostrar como a tecnologia está presente em todas as áreas do conhecimento, desde astronomia – tema central deste ano – até comunicação, mobilidade, serviços em geral e gastronomia.



Isso resultou em conteúdos extremamente ricos que atraíram um grande público ao longo dos cinco dias do evento”, destaca Novaes. “A sinergia entre a Campus Party e os brasilienses, somada às caravanas e comunidades, solidifica a edição realizada na capital do Brasil como uma das principais do país e uma das maiores do mundo.”



Para Leonardo Reisman, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, o saldo da sexta edição da Campus Party Brasília é altamente positivo.

Crédito: Divulgação

Na área de games, a CPBSB6 recebeu uma gama de personalidades, incluindo Wenes Soares, fundador do Crie Seus Jogos, Phelipe Moreira, coach de Free Fire, Gustavo Nenesk, premiado criador de conteúdo internacional e especialista em Web3, Karol Scott, colunista de games renomada, Zoey Záskia, caster e streamer, Xiofanna, streamer e apresentadora, Ana Vitória, ex-atleta de eSports, Leandro Prudente, psicólogo especializado em eSports, Lare Bueno, empreendedora da GogoBebe acessórios femininos gamers, e Douglas Silva, conhecido como Rato Borrachudo.

Mal posso esperar pela próxima edição, e se você não participou desta, não perca a próxima oportunidade!