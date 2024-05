Assassin’s Creed Shadows é criticado por protagonistas negro e mulher

No último dia 15, alguns detalhes sobre Assassin’s Creed Shadows foram revelados e acabaram gerando descontentamentos entre os fãs. O jogo se passa no Japão feudal e apresenta dois protagonistas: o famoso e lendário samurai negro Yasuke, o primeiro africano a entrar no Japão, e a ninja Naoe.

A escolha dos protagonistas foi motivo de controvérsia. Alguns fãs acusaram a Ubisoft de “forçar a barra” ou “querer lacraar” com a inclusão de Yasuke, alegando que a empresa estaria distorcendo a história. No entanto, é notável que a precisão histórica nunca foi um foco central da série. Em contrapartida, muitos elogiaram a decisão, destacando a representatividade e a oportunidade de dar visibilidade a figuras menos conhecidas da história japonesa. Yasuke será o primeiro personagem real a protagonizar um dos jogos da famosa franquia.

A Ubisoft também revelou detalhes sobre a mecânica do jogo. Os jogadores poderão alternar livremente entre Yasuke e Naoe a cada nova missão, com apenas algumas partes sendo específicas para cada personagem. Outro aspecto importante é a navegação pelo mapa do jogo durante a campanha, que será não linear e contará com missões exclusivas para cada protagonista, diferente do que foi visto em Odyssey e Valhalla, onde os jogadores precisavam escolher entre um protagonista masculino e uma protagonista feminina.

Assassin’s Creed Shadows será lançado em 15 de novembro deste ano, com acesso antecipado de até três dias para assinantes do Ubisoft+ Premium e compradores das Edições Gold ou Ultimate. O jogo estará disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox, e a pré-venda já está liberada no site da Ubisoft.