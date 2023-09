A Profecia do Orbe Mágico: a sala temática de Harry Potter no 60 Minutos Escape

Os criadores se atentaram a cada detalhe para trazer uma verdadeira experiência de imersão, com itens que qualquer fã vai adorar ver de perto

A GameLife foi convidada pelo 60 Minutos Escape para participar da sala A Profecia do Orbe Mágico. Com temática do filme Harry Potter, eles se atentaram a cada detalhe para trazer uma verdadeira experiência de imersão, com itens, móveis, texturas e objetos que qualquer fã vai adorar ver de perto.

Os puzzles na sala conversam perfeitamente com a proposta abordada. O grau de dificuldade não nos frustra, e é prazeroso ir descobrindo cada um deles, é preciso sentir que realmente está em Hogwarts e lembrar de fazer mágica com sua varinha. Caso tenha dificuldade em algum desafio, um painel oferece dicas a cada 15 minutos, mas se atente para não pegar dica de algo que você já tenha realizado.

Foto cedida à Game Life

A sala tem capacidade para até oito pessoas, e vocês terão 60 minutos para encontrar o Orbe Mágico. É uma ótima experiência para viver com seus amigos e familiares, desde as crianças aos mais velhos. O 60 Minutos Escape está localizado no Park Shopping e no Pier 21.

Se você é um geek e gosta de outras franquias de sucesso, o espaço conta com salas na temática de Senhor dos Anéis, Stars Wars e da série The Walking Dead. Acesse o site da 60 Minutos Escape e escolha a sua!