Violência contra a mulher: relembre 5 casos protagonizados por craques da Seleção 

O escândalo envolvendo o atacante Antony aumenta a estatística de casos de violência de gênero cometidas por jogadores de futebol.

Por causa desse episodio, Antony – revelado pelo São Paulo, atualmente no Manchester United – foi cortado dos jogos da Seleção Brasileira contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa. Agora deve sofrer consequências jurídicas e pode se juntar a ex-colegas de Seleção, como Daniel Alves e Robinho, que estão muito encrencados com a Justiça da Espanha e da Itália, respectivamente.

Anotei a seguir cinco casos de supostos crimes sexuais – alguns deles concluídos e outros em que as acusações não se confirmaram – e que envolveram importantes jogadores, todos eles com passagem pela Seleção Brasileira.

1) ANTONY

O atacante do Manchester United foi acusado de agressão pela ex-namorada Gabi Cavallin . Especialistas dizem que ele pode ser condenado tanto no Brasil quanto na Inglaterra, onde a vítima registrou boletim de ocorrência. Ele já era investigado pela polícia de São Paulo e agora se sabe que foi aberta uma investigação também em Manchester.

2) DANIEL ALVES

O ex-jogador da Seleção está detido desde 20 de janeiro pela Justiça da Espanha, acusado de abuso sexual, em episódio ocorrido em dezembro do ano passado, em uma boate em Barcelona. Dani Alves se apresentou voluntariamente na delegacia para prestar depoimento sobre o caso e foi preso. O lateral já apresentou várias versões do depoimento e teve pedido de soltura negado pela promotora do caso.

3) ROBINHO

Condenado a nove anos de prisão pela Justiça da Itália, Robinho é acusado de ter participado de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa na cidade de Milão. O crime aconteceu em 2013, quando Robinho defendia o Milan. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse recentemente que existe a possibilidade de o ex-jogador do Santos ser obrigado a cumprir punição no Brasil.

4) NEYMAR

Em 2019, Neymar foi acusado de tentativa de estupro pela modelo Najila Trindade, mas nada ficou provado contra ele. Entretanto, há outro caso, envolvendo uma funcionária da Nike, em 2021, que inclusive provocou o rompimento do seu contrato com a empresa norte-americana, após o craque da Seleção ter deixado de cooperar com as investigações internas. O assunto está pendente e a qualquer hora pode estourar de novo.

5) DUDU

Com salário de R$ 2 milhões no Palmeiras, Dudu é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro (convocado 3 vezes para a Seleção). Ele foi acusado de agressão, em 2021, pela ex-mulher Mallu Ohanna. Segundo o inquérito policial, não foi possível comprovar que houve a agressão. Foram analisadas câmeras de segurança do condomínio onde o casal morava, e a delegada Adonilza Lopes de Oliveira, da 9ª Delegacia de Defesa da Mulher, concluiu o inquérito e inocentou o jogador do Palmeiras.

