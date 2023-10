Vini Jr. em 6º lugar e Luva de Pedreiro no palco: onde está o protagonismo do Brasil?

Messi ganhou pela oitava vez, mas uma enquete promovida pelo jornal As contesta o resultado. O vencedor deveria ter sido Erling Haaland, do Manchester City

Mais uma vez, a entrega da Bola de Ouro, promovida pela revista “France Football” expos a falta de protagonismo do futebol brasileiro, que teve apenas um jogador no top-30, o atacante Vinícius Jr. O craque do Real Madrid ficou em 6º lugar.

Na falta de outros concorrentes do nosso futebol, quem estava lá era o influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, convidado pela “France Football” pelo segundo ano seguido.

Nada contra esse baiano bem humorado, que virou um fenômeno nas redes sociais, com mais de 20 milhões de seguidores. Mas nós estamos falando de futebol. Ou da falta de…

Enquanto isso, Neymar, nossa outra estrela potencialmente candidato ao prêmio – enquanto aguarda nova cirurgia – ocupou espaço na mídia por causa de uma festa que promoveu em sua mansão no Rio de Janeiro. No momento em que o mundo do futebol festeja as suas grandes estrelas, Neymar liga mais uma vez o botão de “foda-s**”. É, no mínimo, constrangedor.

Messi mereceu?

A última vez que ganhamos esse troféu individual foi em 2007, com Kaká, então no Milan da Itália. Desde a virada do século, nenhum outro brasileiro subiu no ponto mais alto desse pódio, ao contrário da Argentina, que viu Lionel Messi ganhar a Bola de Ouro pela oitava vez.

Aos 36 anos, o craque que atua no Inter Miami, dos Estados Unidos, ficou com o troféu especialmente por conta de sua performance na última Copa do Mundo, no Catar, vencida pela Argentina. Messi foi o grande protagonista do torneio. Só que a Copa do Mundo foi em 2022. Nesta temporada, Messi pouco fez para merecer a premiação. Seu desempenho no PSG foi sofrível e no Inter Miami, vamos combinar que não deveria nem ser “contabilizado” numa premiação de âmbito internacional.

Por isso mesmo, essa conquista de Lionel Messi não foi exatamente uma unanimidade entre torcedores. Numa enquete promovida pelo jornal espanhol As, com mais de 6 mil votos computados, 85% dos internautas apontaram que craque argentino não mereceu o prêmio, enquanto só 14% disseram que ele deveria ter vencido – 1% disse que “tanto faz”.

Para os internautas, a Bola de Ouro deste ano deveria ter sido entregue a Erling Haaland, do Manchester City, com 69% dos votos.

O jornal As perguntou também se Lionel Messi deveria ser considerado o melhor jogador de todos os tempos, mas foi reprovado por 65%. Apenas 32% disseram que sim e 3% que “tanto faz”.

Para os internautas, os três melhores jogadores da história seriam, nesta ordem, Pelé (29%), Maradona (24%) e Cristiano Ronaldo (19%).

A Bola de Ouro 2023

1)- Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

2)- Erling Haaland (Manchester City)

3)- Kylian Mbappé (PSG)

4)- Kevin de Bruyne (Manchester City)

5)- Rodri (Manchester City)

6)- Vinicius Jr. (Real Madrid)

7)- Julián Álvarez (Manchester City)

8)- Victor Osimhen (Napoli)

9)- Bernardo Silva (Manchester City)

10)- Luka Modric (Real Madrid)

11)- Mohamed Salah (Liverpool)

12)- Robert Lewandowski (Barcelona)

13)- Yassine Bounou (Sevilla/Al-Hilal)

14)- Ilkay Gündogan (Manchester City/Barcelona)

15)- Emiliano Martinez (Aston Villa)

16)- Karim Benzema (Real Madrid / Al-Ittihad)

17)- Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

18)- Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

19)- Harry Kane (Tottenham/Bayern de Munique)

20)- Lautaro Martínez (Inter de Milão)

21)- Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

22)- Kim Min-Jae (Napoli/Bayern de Munique)

23)- André Onana (Inter Milan / Manchester United)

24)- Bukayo Saka (Arsenal)

25)- Josko Gvardiol (Manchester City)

26)- Jamal Musiala (Bayern Munich)

27)- Nicolo Barella (Inter de Milão)

28)- Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG)

29)- Martin Odegaard (Arsenal)

30)- Ruben Dias (Manchester City)

Todas as Bolas de Ouro do Século

2023 – Lionel Messi, Inter Miami e Argentina

2022 – Karim Benzema, Real Madrid e França

2021 – Lionel Messi, Barcelona e Argentina

2019 – Lionel Messi, Barcelona e Argentina

2018 – Luka Modric, Real Madrid e Croácia

2017 – Cristiano Ronaldo, Real Madrid e Portugal

2016 – Cristiano Ronaldo, Real Madrid e Portugal

2015 – Lionel Messi, Barcelona e Argentina

2014 – Cristiano Ronaldo, Real Madrid e Portugal

2013 – Cristiano Ronaldo, Real Madrid e Portugal

2012 – Lionel Messi, Barcelona e Argentina

2011 – Lionel Messi, Barcelona e Argentina

2010 – Lionel Messi, Barcelona e Argentina

2009 – Lionel Messi, Barcelona e Argentina

2008 – Cristiano Ronaldo, Manchester United e Portugal

2007 – Kaká, Milan e Brasil

2006 – Fabio Cannavaro, Real Madrid e Itália

2005 – Ronaldinho Gaúcho, Barcelona e Brasil

2004 – Andriy Shevchenko, Milan e Ucrânia

2003 – Pavel Nedved, Juventus e República Tcheca

2002 – Ronaldo Fenômeno, Real Madrid e Brasil

2001 – Michael Owen, Liverpool e Inglaterra

