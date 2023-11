Vini Jr., e Rodrygo são os brasileiros mais valiosos do mundo. Veja quem está “bem nessa foto”

Entre os que atuam em nosso país, levantamento da Pluri Consultoria aponta Vitor Roque e Endrick como os mais bem cotados

Um levantamento da Pluri Consultoria destaca os rankings dos 50 atletas mais valiosos do mundo e dos 20 jogadores brasileiros mais bem posicionados nessa lista.

O ranking é liderado pela dupla Erling Haaland, do Manchester City; e Kylian Mbappé, do PSG, ambos com o mesmo valor de €180 milhões.

Vinícius Jr continua sendo o jogador brasileiro com o valor de mercado mais alto, estimado em €150 milhões. Na segunda posição aparece o Rodrygo, que forma uma dupla de ataque com Vini no Real Madrid: está cotado atualmente em €100 milhões.

O site Transfermarkt foi utilizado como fonte de obtenção dos dados. Consideramos como horizonte temporal o valor de mercado de setembro de 2023.

No restante do ranking, destacam-se dois jogadores que atuam no Arsenal: Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, ambos atacantes e com valores de mercado estipulados em €80 e €75 milhões, respectivamente.

Os craques do futuro

Entre os atletas que atuam no Brasil, Vitor Roque, do Athletico-PR, permanece como o mais valioso atuando no Brasil, com um valor de mercado de €32 milhões.

Na primeira posição, Vitor Roque permanece como o jogador brasileiro mais valioso atuando no Brasil, com um valor. Em seguida, o palmeirense Endrick, com apenas 17 anos, avaliado em €25 milhões.

