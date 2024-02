Vídeo: barraco ao vivo nos estúdios da Jovem Pan, entre Mauro Cézar e o Pilhado

Os dois comentaristas se estranharam e trocaram farpas durante programa esportivo. Vale a pena assistir

O clima no departamento de esportes da Jovem Pan não está nada bom. Nesta quarta-feira (28), durante um programa no canal Jovem Pan Esportes, o comentarista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, levou uma “invertida” de Mauro Cézar, ao vivo.

Tudo parecia bem, quando o Pilhado, todo eufórico, chamou a participação do colega: “Agora ele, o cara que conhece tudo de Flamengo. Eu gosto de chamá-lo de Maurinho…”, quando foi interrompido por Mauro Cézar:

“Não me chama de Maurinho porque eu não te dou essa intimidade”, rebateu Mauro, para o espanto do Pilhado, que demorou a entender que o colega estava puto da vida:

“Cara, eu tô brincando com você”, tentou aliviar o clima.

“Mas isso aqui não é programa de humor”, insistiu Mauro Cézar, dando início a um bate boca que você só vai entender se assistir a esse vídeo, postado pelo perfil “Varcilou”, no Instagram:

