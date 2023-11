Vice-lanterna do returno, o Botafogo perdeu de todos os times que têm chances de título

Depois de perder dois jogos em casa pelo mesmo placar de 4 x 3, o Botafogo decide a sua vida contra o Bragantino no próximo domingo

A frase mais usada nas redes sociais neste momento é esta: ”Há coisas que só acontecem com o Botafogo”, atribuída originalmente ao jornalista botafoguense Paulo Mendes Campos, que, no final da década de 1950, apontava situações curiosas (algumas positivas, outras nem tanto) que marcavam a trajetória do Glorioso da Estrela Solitária.

Pois esse Botafogo tão glorioso foi alvo nesta quinta-feira (9) de um raio que caiu sobre a sua cabeça pela segunda semana consecutiva: duas derrotas em casa, pelo mesmo placar de 4 x 3, colocando em risco a quase certa conquista do título brasileiro de 2023.

Esse Botafogo que fez a melhor campanha do primeiro turno, mas que agora é hipoteticamente o vice-lanterna do returno – à frente apenas do rebaixado América-MG.

Mais abaixo nós vamos conferir as chances matemáticas do site Infobola. Observe que a situação nunca esteve tão equilibrada. O Botafogo, que liderou o campeonato deste a 3ª rodada, deixou todo mundo se aproximar. A sua sorte será decidida no próximo fim de semana, num confronto direto com o RB Bragantino, fora de casa.

Mas, por curiosidade, anotamos os resultados do time carioca contra os times que têm chances de chegar ao título. Percebemos que o Botafogo ganhou de todos eles no primeiro turno e “entregou a rapadura” no segundo turno. Não é apenas coincidência. É algo inacreditável”

No 1º turno

– Flamengo 2×3 Botafogo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Botafogo 2×0 Atlético-MG

– Palmeiras 0x1 Botafogo

– Grêmio 0x2 Botafogo

– Botafogo 2×0 RB Bragantino

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No 2º turno

– Botafogo 1×2 Flamengo

– Atlético-MG 1×0 Botafogo

– Botafogo 3×4 Palmeiras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Botafogo 3×4 Grêmio

– RB Bragantino x Botafogo, domingo, dia 12

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.