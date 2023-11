Responda rápido: o Botafogo está mais para “cavalo paraguaio” ou para “voo de galinha”?

As chances matemáticas do Botaogo despencaram, ao mesmo tempo em que aumentaram as esperanças do RB Bragantino e do Palmeiras

Após mais uma derrota no Brasileirão nesta segunda-feira (6), aumentou a pressão sobre o Botafogo. O time que fez a melhor campanha da história no primeiro turno, tem agora desempenho de Z4 no returno. É inexplicável.

Como dizem os torcedores rivais nas redes sociais, parece mais um “cavalo paraguaio” ou um “voo de galinha”. O fato é que o Botafogo virou o meme preferido dos internautas de ontem para hoje.

De acordo com os matemáticos, as chances de título simplesmente despencaram. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que a probabilidade de a equipe carioca ficar com o troféu era de 64,3%. Agora, com tropeço diante do Vasco, ela caiu para 35,2%.

No site Infobola, os números divergem um pouco e o Botafogo aparece com 40% de chances de ser campeão. Enquanto isso, o RB Bragantino e o Palmeiras, de acordo com essas previsões, aumentaram muito suas chances de levantar a taça.

Faltando sete rodadas, vai ter muita emoção até o final da temporada. Prepare-se.

Sobre o “cavalo paraguaio”

No turfe, chama-se de “cavalo paraguaio” aquele que queima a largada, sai na frente e cansa no final. Mas é também uma gíria utilizada para designar equipes que tenham uma boa atuação no começo de um campeonato e não conseguem manter o mesmo ritmo até o final. Diz-se ainda que a expressão originária do Mato Grosso do Sul, que remonta aos tempos da Guerra, quando o Paraguai tomou a iniciativa do combate, mas acabou forçado a recuar, até ser totalmente vencido: Saiu na frente e chegou atrás, implacavelmente derrotado.

Sobre o “voo de galinha”

É uma expressão muito usada no mundo dos negócios. O “voo de galinha” pode ser um sinal positivo de que a economia está se recuperando, mas ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar uma estabilidade. Assim como as galinhas, que são aves, têm asas e penas, mas não voam, muitas empresas que parecem inovadoras, não decolam. Há outra maneira de explicar esse fenômeno: “As águias podem momentaneamente voar abaixo das galinhas, as galinhas, porém, jamais alcançarão a altura do voo das águias”.

