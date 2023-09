Vazou áudio no intervalo e comentaristas detonaram Sampaoli; isso a Globo não mostra

O bate-papo envolveu o narrador Luis Roberto, os comentaristas Ricardinho e Roger Flores, e o repórter Eric Faria

O início decisão da Copa do Brasil tem assunto que vai render até o segundo jogo, previsto para o próximo domingo (24), no Morumbi.

Um deles, que está viralizando nas redes sociais, é o áudio vazado na cabine de transmissão da TV Globo, durante o intervalo, com o Flamengo perdendo e os comentaristas globais revoltados com o técnico Jorge Sampaoli (ouça aqui).

Foi um festival de ataques ao treinador argentino, numa conversa que envolveu o narrador Luis Roberto, os comentaristas Ricardinho e Roger Flores, e o repórter Eric Faria, que é confessadamente torcedor rubro-negro.

“Ele (Sampaoli) tem problema de ver o jogo, de entender o que ele tem na mão. É inacreditável isso, cara. Isso aí é problema cognitivo dele, só pode ser. Ele podia fazer a mesma escalação que jogou contra o Botafogo há 15 dias, mas ele não consegue repetir”, dispara Eric.

“Deve ser algum ‘toc’ dele. Só pode ser. Não é nem superstição, porque superstição é manter o que está certo. Eu acho que é ‘toc’. Ele não deve repetir meia, cueca, nada, na vida”, complementa o repórter global que, em outro momento do áudio, chama Sampaoli de “imbecil”.

O narrador Luis Roberto também foi duro com Sampaoli, relembrando a goleada que o Flamengo levou do Athletico: “Quarta-feira, o que foi aquilo? Tinha que ter sido demitido quarta-feira”, sentenciou.

