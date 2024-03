Um Fla-Flu para o tricolor tentar diminuir o seu enorme prejuízo no Cariocão

Enquanto Flamengo e Vasco contabilizam lucros, o Fluminense e o Botafogo estão pagando para jogar

O Fluminense está literalmente pagando para jogar o Cariocão-2024. O campeão da Copa Libertadores da América foi o time que teve mais prejuízos este ano no Rio de Janeiro.

O levantamento feito pela Rádio Itatiaia aponta que o Fluminense levou até agora um prejuízo de R$ 775 mil. Já o Botafogo perdeu R$ 583 mil. É importante destacar que, dos 66 jogos na Taça Guanabara, 46 tiveram resultado negativo, o que significa 79%. Flamengo e Vasco tiveram seus levantamentos impulsionados por jogos fora do Rio de Janeiro e tiveram grandes lucros na competição (ver abaixo).

No Fla-Flu deste sábado (9), o tricolor, como mandante, tem a chance de tentar diminuir um puco o seu prejuízo.

Para calcular o resultado financeiro de cada partida do Cariocão, primeiramente deve-se somar toda a arrecadação com bilheteria. Em seguida, são subtraídas as despesas (taxa da Ferj, arbitragem, confecção de ingressos, aluguel do estádio, despesas operacionais, VAR, entre outros) e retenções de impostos. Todos os números são disponibilizados pela Ferj nos borderôs das partidas. Assim, chega-se à receita líquida, que é dividida entre os adversários pelos seguintes critérios:

“Art. 30 – O resultado financeiro da partida, apurado em borderô, será todo do clube que tiver o mando de campo, exceto quando houver a participação de qualquer um dos chamados clubes grandes (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco), casos em que a distribuição do resultado será na proporção de 60% para o vencedor, 40% para o perdedor e, em havendo empate, 50% para cada associação, respeitadas as disposições do RGC, admitida ainda forma diversa de distribuição por acordo firmado entre os clubes interessados e devidamente homologado pela Federação.”

Resultados financeiros dos clubes

Flamengo: R$ 4.672.131,71

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vasco: R$ 3.244.598,16

Nova Iguaçu: R$ 522.594,50

Bangu: R$ 351.540,00

Sampaio Corrêa: R$ 277.186,30

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Madureira: R$ 213.898,33

Portuguesa: R$ 186.726,10

Audax: R$ 125.802,54

Volta Redonda: R$ 31.105,96

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Boavista: prejuízo de R$ 83.507,02

Botafogo: prejuízo de R$ 583.169,49

Fluminense: prejuízo de R$ 775.825,69

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]