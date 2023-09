Três motivos que estão ajudando o Vasco a escapar do rebaixamento

Alguns atribuem esse bom momento do time dirigido por Ramon Diaz às orações do Cabo Daciolo em São Januário

Depois de 18 rodadas, o Vasco conseguiu enfim sair da Zona de Rebaixamento, após vencer o América, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (25). O time foi aos 26 pontos e ganhou três posições na tabela: pulou de 18º para 15º.

E qual é o segredo do Vasco neste returno?

Pouco tempo atrás, depois do empate por 1 x 1 com o Bahia em Salvador, pela 22ª rodada do Brasileirão, o técnico argentino Ramón Díaz bateu na mesa e proclamou:

“Mensagem para todo mundo e para a torcida do Vasco: o Vasco não vai cair, vamos lutar. Façam o que façam, o Vasco não vai cair. Vamos lutar até o fim, façam o que façam”, prometeu.

Mas há quem atribua a recuperação do Vascão à fé dos seus torcedores, especialmente do ex-deputado Cabo Daciolo, que, em 4 de agosto, convocou os vascaínos para um grande clamor, no momento em que o time estava na lanterna da Série A:

“Nação vascaína, pega essa mensagem aqui. Todas as vezes que o povo clamou ao Criador, houve vitória”, afirmou.

Coincidência ou não, depois da oração do Cabo Daciolo, foram oito jogos, cinco vitórias, dois empates e somente uma derrota.

Mas há controvérsias. Marcus Salum, presidente da SAF do América, após a derrota de ontem, em Belo Horizonte, protestou:

“O que vimos aqui foi a ‘operação salva Vasco’. A camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com o América. Nem prestam atenção quando vamos reclamar. O critério não é igual”, esbravejou.

Nota do Vasco

A diretoria do Vasco reagiu prontamente a essa suposta “operação de salvamento’, e, em nota publicada nas redes sociais, rebateu o cartola mineiro:

“Conquistamos uma grande vitória e não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso, porém é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados. Dizer que existe um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro é, no mínimo, uma total falta de conhecimento sobre nossa trajetória até aqui. Existe uma ‘operação Salva Vasco’ sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas, que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu verdadeiro lugar, como protagonista do cenário nacional. O que vimos hoje na Arena Independência foi a vitória de um time que sabe o quer, conduzido por uma torcida extremamente leal e apaixonada”.

