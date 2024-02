Torcidas organizadas prometem “bater de frente” com os bolsonaristas na Avenida Paulista

Membros das organizadas de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos estão sendo convocados para um grande ato, dia 25 de fevereiro

As torcidas organizadas dos quatro grandes times de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos) compartilharam em suas redes sociais uma convocação para uma grande manifestação, dia 25 deste mês,

em “defesa da democracia”.

O ‘Ato Nacional Em Defesa Da Democracia’ (Sem Anistia Para Golpista) acontecerá no mesmo dia, horário e local (Avenida Paulista) do evento convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para defender-se das acusações que vem sofrendo da Polícia Federal e do STF.

Com histórico de rivalidade e confrontos de décadas nas arquibancadas, nos últimos anos as organizadas costumam se reunir para causas importantes, como quando juntaram-se em frente ao Estádio do Pacaembu para apoiar as vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, em 2016.

Em outro momento, em 2022, membros da torcida organizada corinthiana Gaviões da Fiel furaram bloqueios nas estradas promovidos por bolsonaristas inconformados com a derrota nas urnas para o presidente Lula. Em vídeos que viralizaram na época, os protestantes aparecem correndo dos membros da Gaviões. após terem seu bloqueio liberado.

No Twiter-X, a mensagem das organizadas é esta: “Repassem nos grupos bolsonaristas: torcidas organizadas do Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo convocaram ato para o mesmo dia e local que Bolsonaro. Lembram o que as torcidas fizeram quando os ‘gados’ bloquearam as estradas? Então, recomendo que os ‘bolsonarentos’ fiquem em casa”.

Então está combinado: dia 25 de fevereiro o “bicho vai pegar” nas imediações da Avenida Paulista.

