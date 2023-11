Tirar Rodrygo foi a maior cagad@ de Diniz; se fosse Neymar, ficaria em campo até de muletas

O treinador da Seleção Brasileira cometeu o imperdoável erro de “leitura de jogo”. O time afundou e levou a virada na Colômbia

Poderíamos encontrar uma dezena de motivos para mais essa derrota da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, mas o principal deles aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo, quando estávamos ganhando de 1 x 0 e o técnico Fernando Diniz tirou Rodrygo, o nosso melhor jogador em campo.

Diniz cometeu o imperdoável erro de “leitura de jogo”. E quando foi cobrado pelos jornalistas sobre esse tremendo vacilo, disse algo como “tomamos dois gols de cabeça; o que o Rodrygo poderia fazer para impedi-los?”

Faltou perguntar pra Diniz se ele teria coragem de tirar Neymar, mesmo que ele estivesse apenas passeando em campo com a camisa 10. Diniz é um frouxo. Ele deixaria Neymar em campo até de muletas.

O técnico fez outras alterações equivocadas, como a entrada desse desconhecido João Pedro, quando poderia ter colocado Paulinho, o artilheiro do Brasileirão, após Vinícius sair lesionado.

E Endrick, que entrou aos 36 minutos, logo depois do segundo gol colombiano? Isso mostra o quanto o nosso treinador estava desesperado ao colocar o garoto de 17 anos na “fogueira”.

Outra coisa: pra que ele chama o ótimo Raphael Veiga se nunca o utiliza? Como é que Nino, o seu capitão no Fluminense, fica no banco para Gabriel Magalhães?

Agora estamos em 5º lugar nas eliminatórias, atrás até das Venezuela. Talvez não exista o risco de ficar fora da Copa de 2026 porque abriram mais vagas para os sul-americanos.

Mas Fernando Diniz passa a impressão de que está completamente desorientado. Só que ele não precisa nos matar de vergonha a cada rodada.

