Te cuida, Flamengo, o Boca Juniors está vindo atrás de Arrascaeta!

Segundo o portal argentino TycSports, o Boca Juniors vai tentar tirar Arrascaeta do Flamengo na próxima janela de transferência, em junho.

O clube argentino vive um momento delicado, com fracos resultados dentro de campo e possivelmente esse tipo de especulação sirva para desviar o o foco da torcida.

O processo, segundo o TycSports, ainda é prematuro, tendo o nome apenas sido incluso em caráter de possibilidade de investida. Não houve qualquer contato recente de representantes do Boca com o Flamengo ou com o entorno do meio-campista uruguaio.

Mas há um fato que pode contribuir para essa possível investida do Boca em Arrascaeta: o jogador, dois anos atrás, numa entrevista ao canal Fox Sports, de Buenos Aires confessou que é um grande admirador de Juan Román Riquelmte e sonha em um dia defender o Boca Juniors.

“Sou do Boca. Quando criança, sempre tive como ídolo o Riquelme, por isso tenho um grande amor pelo clube. Ele foi um dos melhores jogadores que vi jogando. Espero que um dia tenha a oportunidade de jogar no Boca”, disse Arrascaeta.

