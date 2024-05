STF decidirá nesta quarta-feira se Ednaldo Rodrigues fica ou sai de uma vez da CBF

Nunca, em tempo algum, o Supremo Tribunal Federal (STF). Esteve tão envolvido com os assuntos do futebol brasileiro. Na semana passada, a Corte decidiu – para o desespero do Flamengo – que o Sport Recife é o único campeão de 1987.

Pois agora o STF marcou para esta quarta-feira (22) o início do julgamento do processo que define a permanência de Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF. A informação é da coluna de Lauro Jardim, no Globo.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, em O Globo, o plenário julgará se mantém a liminar dada em janeiro por Gilmar Mendes, que reconduziu Ednaldo ao comando da entidade.

Se Ednaldo for derrotado, uma comissão assume o poder e, em 30 dias, ocorrem novas eleições para a presidência da CBF.

A tendência da Corte, no entanto, é não alterar a decisão de Gilmar. Assim, Ednaldo ficaria mais um ano no poder.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]