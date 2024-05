Agora é definitivo: o Sport foi “decretado” campeão brasileiro de 1987

Em pauta, a eterna disputa no tapetão entre Sport e Flamengo. Já defendemos aqui na coluna que esse assunto nem deveria ter chegado ao STF, mas chegou e saiu uma decisão nesta sexta-feira (17).

O Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso do Flamengo e decretou que o Sport é o único campeão brasileiro de 1987. Recurso dos cariocas, que já havia sido negado duas vezes no ano passado, é transitado em julgado e o clube pernambucano comemora no Twitter: “#87ÉNosso”

O fato é que, campeão no campo em 1987, o Flamengo voltou a ser derrotado nos tribunais na disputa pelo título. E com o pedido do Flamengo para que fosse reconhecido como campeão brasileiro de 1987 foi negado pelo STF, o clube também “perde” outra taça. Trata-se da Taça das Bolinhas, dada ao primeiro time a conquistar o Brasileirão cinco vezes. Atualmente, o troféu pertence ao São Paulo, e só seria dado ao Mais Querido, caso a Justiça desse o título de 87 ao rubro-negro carioca.

O relator do caso, ministro Dias Toffoli, e os ministros André Mendonça e Edson Fachin votaram contra o Flamengo. Já os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques ainda não registraram seus votos, porém, já perderam a maioria, portanto, a decisão não poderá ser revisitada.

