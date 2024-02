Sport, Ceará e Fortaleza querem ser reconhecidos como campeões brasileiros

Cartolas pernambucanos e cearenses possuem dossiê com documentos e atas da antiga CBD. Entenda o caso

Agora virou moda: todo mundo quer ser reconhecido como campeão de alguma coisa. No ano passado, como publicamos aqui, além do Bangu, que reivindica um título de campeão brasileiro de 1967; o América-RJ, que também se diz campeão em 1982.

Tem também o pedido de quatro times querem ser reconhecidos oficialmente como campeões da Série B de 1986: Treze-PB, Central-PE, Inter de Limeira e Criciúma.

Pois agora, Sport, Fortaleza e Ceará se baseiam nas recentes legitimações dadas pela entidade aos campeões da Taça Brasil para fazerem suas próprias reivindicações. Os títulos em questão são do Torneio Norte-Nordeste, o Brasileiro do Norte.

Em conjunto com as federações de Pernambuco e do Ceará, o trio usou como argumento as legitimações dadas pela entidade aos campeões do Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968 a 1970, Brasileiro do Sul, realizados em paralelo também pela CBD.

Cartolas pernambucanos e cearenses possuem dossiê detalhado com documentos e atas da CBD, comprovando a igual finalidade dos torneios perante o calendário nacional, além de jornais da época, de variados estados, se referindo aos clubes como campeões brasileiros.

Entenda o caso

Na década de 1960, a CBF criou a Taça Brasil, cujos vencedores representariam o pais na Libertadores. Em paralelo ao campeonato, também era disputado o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Rio-São Paulo) , com representantes dos dois estados.

Em 1966, no entanto, houve o incremento de times de dois clubes de Minas Gerais, dois do Rio Grande do Sul e um do Paraná, somados aos cinco do Rio de Janeiro e aos cinco de São Paulo. Com isso, quem ficasse com o título ganhava o status campeão brasileiro.

Como as demais regiões da parte superior do Brasil foram ignoradas neste contexto, foi criada a Taça Norte-Nordeste, em 1968. Uma proposta para que os campeões dos dois torneios se enfrentassem chegou a ser cogitada, mas nunca se concretizou.

Em 2010, os títulos nacionais da Taça Brasil foram oficializados como títulos nacionais, mas também foram oficializados os títulos regionais de 1967 a 1970, com exceção justamente dos torneios Norte-Nordeste, nas quais Sport, Fortaleza e Ceará hoje pleiteiam.

