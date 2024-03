Sorteio da Conmebol, “inocência” de Robinho, e a volta de Neymar para o Barça

O sorteio da Copa Sul-Americana, já começou emocionante para o Corinthians. Veja este e outros assuntos no vídeo Futebol em 1 minuto.

Os grupos da Libertadores

Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño (Paraguai), Alianza Lima (Peru) e Colo-Colo (Chile)

Grupo B: São Paulo, Barcelona (Equador), Talleres (Argentina) e Cobresal (Chile)

Grupo C: Grêmio, Estudiantes (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Huachipato (Chile)

Grupo D: LDU (Equador), Junior Barranquilla (Colômbia), Universitario (Peru) e Botafogo

Grupo E: Flamengo, Bolívar (Bolívia), Millonarios (Colômbia) e Palestino (Chile)

Grupo F: Palmeiras, Independiente Del Valle (Equador), San Lorenzo (Argentina) e Liverpool (Uruguai)

Grupo G: Peñarol (Uruguai), Atlético-MG, Rosario Central (Argentina) e Caracas (Venezuela)

Grupo H: River Plate (Argentina), Libertad (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) e Nacional (Uruguai)

Os grupos da Sul-Americana

Grupo A

Defensa Y Justicia (ARG)

Independiente Medellin (COL)

César Vallejo (PER)

Always Ready (BOL)

Grupo B

Cruzeiro

Union La Calera (CHI)

Universidad Católica (EQU)

Alianza Petrolera (COL)

Grupo C

Internacional

Delfin (EQU)

Belgrano (ARG)

Royal Tomayapo (BOL)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Fortaleza

Nacional Potosí (BOL)

Sportivo Trinidense (PAR)

Grupo E

Athletico

Danubio (URU)

Sportivo Ameliano (PAR)

Rayo Zuliano (VEN)

Grupo F

Corinthians

Argentinos Juniors (ARG)

Racing Montevideo (URU)

Nacional (PAR)

Grupo G

Lanús (ARG)

Metropolitanos (VEN)

Cuiabá

Deportivo Garcilaso (PER)

Grupo H

Racing (ARG)

Coquimbo Unido (CHI)

Sportivo Luqueño (PAR)

Bragantino

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]