Soccer norte-americano ultrapassa Brasil e se torna a 6ª maior liga do mundo

Pouco tempo atrás, a Sports Value – empresa de atuação internacional, especializada em marketing esportivo – projetou que a Major League Soccer (MLS), a liga de futebol profissional masculino dos Estados Unidos, um dia ultrapassaria a Série A do Campeonato Brasileiro e se tornaria a maior liga de futebol fora da Europa, e foi o que aconteceu.

Durante décadas, o mercado brasileiro foi protagonista de rendimento entre as ligas, superado apenas pelas Top 5 ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). Isso mudou.

Segundo dados do Sportico, os 29 times da MLS valem US$ 20 bilhões, números que comprovam que a estruturação da liga norte-americana, num formato de crescimento sólido e maduro para todas as equipes, posicionou-a como a 6ª liga do futebol mundial em termos econômicos, e, ao que tudo indica, posteriormente será a 5ª.

O mercado dos EUA desenvolveu-se muito nas últimas duas décadas. Os dados de audiência da FIFA são impressionantes. Na Copa do Mundo de 2006, o público nos Estados Unidos foi de 79 milhões de pessoas. Em 2014, no Brasil, havia 105 milhões de pessoas. Isso significa que se tornou o terceiro mercado de audiência de futebol mais importante do mundo, com crescimento de 33% em 8 anos.

Pode-se dizer que quase o mesmo número de pessoas que assistem ao Super Bowl pela TV assistiu a um jogo da última Copa do Mundo FIFA.

Fenômeno Messi

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami foi outro fenômeno que impulsionou o futebol dos EUA.

O craque argentino tem ganhos anuais de aproximadamente US$ 55 milhões, entre pagamentos fixos e participação em negócios. Só o salário representa o mais alto da história da MLS, US$ 20 milhões anuais.

Por outro lado, o valor da franquia disparou e posicionou o Inter Miami entre os maiores da América.

Nos primeiros meses, desde sua chegada a Miami, foram vendidas mais de 500 mil camisas argentinas.

Nos primeiros três meses, as assinaturas da Apple TV foram ampliadas em mais de 30%, ou seja, quase 300 mil novas pessoas.

De acordo com dados da TicketIQ, os jogos fora de casa do Inter Miami tiveram aumentos maiores nos preços dos ingressos em comparação com os jogos de Messi em Miami.

