Sinal de alerta: familiares de craques famosos voltam à mira de sequestradores

Os casos recentes envolvendo Neymar e o colombiano Luis Diaz, que joga no Liverpool, mostram que esse tipo de crime pode se repetir

Dois casos assustadores de agressão e sequestro contra familiares de jogadores famosos acendem o sinal de alerta para as autoridades policiais.

Esta semana, a casa da modelo e influenciadora Bruna Biancardi – mãe de Mavie, filha de Neymar – foi invadida por bandidos e roubada, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o objetivo dos bandidos era sequestrar mãe e filha e exigir resgate do jogador, que atualmente atua no futebol árabe.

Desde o final de outubro, o atacante colombiano Luis Díaz, jogador do Liverpool, vive um drama familiar, quando recebeu a notícia de que seus pais haviam sido sequestrados. A mãe do jogador já foi resgatada, mas o pai, Luis Manuel Díaz, segue desaparecido.

O governo colombiano confirmou que o pai do atacante do Liverpool foi sequestrado pelo Exército da Libertação Nacional (ELN), um dos principais grupos guerrilheiros remanescentes na Colômbia.

Casos antigos

Sequestro de familiares de jogadores de futebol já ocupou espaço no noticiário, envolvendo inclusive vários brasileiros.

Em 2004, a mãe de Robinho foi sequestrada durante um churrasco com os amigos na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Foram 40 dias em cativeiro, sob o poder de bandidos, até que ela foi solta em troca de um pagamento de R$ 200 mil.

Em 2005,a vítima foi a mãe de Luis Fabiano, que acabara de deixar o São Paulo para jogar na Europa. Ela ficou presa 64 dias em Mairinque, interior paulista, e foi resgatada pela polícia.

Em 2007, Ricardo Oliveira, que na época era jogador do Milan, também teve a mãe raptada, e ficou cinco meses sob o poder dos sequestradores.

Há casos envolvendo jogadores argentinos, como aCrlos Tévez e Riquelme, mas, ultimamente, esse tipo de crime parecia esquecido pelos bandidos. Agora, com os casos de Neymar e Luis Diaz, as autoridades voltaram a ficar preocupadas com a ação desses criminosos.

