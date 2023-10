O desentrosamento do Corinthians é uma coisa tão gritante, que até na hora da execução do Hino Nacional os jogadores não sabiam se posicionar

A eliminação na Copa Sul-Americana – em derrota contundente para o Fortaleza, nesta terça-feira (3) – é apenas mais um dos muitos fracassos do Corinthians nesta temporada. Anotamos a seguir sete motivos que fazem o Timão parecer um “timinho”.

1)- O desentrosamento do Corinthians é uma coisa tão gritante, que até na hora da execução do Hino Nacional os jogadores não sabiam se posicionar;

2)- Atualmente está em 13º lugar no Brasileirão e é o pior visitante da Série A nesta temporada;

3)- Um time que tem uma folha mensal de R$ 20 milhões conseguiu dar apenas um chute a gol contra o Fortaleza;

4)- A falta de gestão afundou o time que foi campeão do mundo há 11 anos. Enquanto isso, o Fortaleza, que estava na Série C até pouco tempo, caminhou na direção oposta;

5)- O “ex-Timão” está completando quatro anos consecutivos sem ganhar um título. Isso não acontecia desde 1987.

6)- Antes desse fracasso em Fortaleza, o time já havia sido eliminado na fase de grupos da Libertadores, nas semis da Copa do Brasil;

7)- Dono da segunda maior torcida do Brasil, o Corinthians passa nitidamente a sensação de que parou no tempo.

