Seria o cúmulo do absurdo se o Fluminense resolvesse demitir Diniz para contratar Vitor Pereira

Pois foi exatamente isso que os cartolas do Flamengo fizeram, um ano atrás, quando mandaram embora o técnico Dorival Jr

Vamos imaginar o seguinte cenário: em plena comemoração da conquista da Libertadores, o Fluminense resolve imitar o Flamengo e decide mandar embora o técnico campeão.

Fernando Diniz cederia seu lugar, por exemplo, para um Vitor Pereira da vida, como fez o Flamengo com Dorival Jr, ao final da vitoriosa temporada de 2022.

Pois é, os cartolas do Flamengo até hoje evitam falar desse assunto, mas foi talvez a decisão mais estúpida que a diretoria de um grande clube já tomou na história do futebol brasileiro.

Aliás, bem ao contrário dos erros cometidos pelo rival Flamengo, ontem, no Maracanã, quando alguém perguntou aos jogadores do Fluminense se eles topariam puxar aquela musiquinha do “Manchester City, pode esperar, a tua hora vai chegar…”, a reação foi imediata:

“Isso é com o outro lado. Aqui é só trabalho. Vamos ficar quietinhos”, disseram os jogadores do tricolor.

Então é isto!

