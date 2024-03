Seleção de Dorival enfrenta a desconfiança e a desvalorização

Está chegando a hora da estreia de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira. Entre os analistas esportivos, há um certo receio do que pode acontecer com um time desentrosado, que nunca atuou junto, contra duas seleções fortíssimas nesses dois primeiros amistosos.

Sábado (23), contra a Inglaterra, às 16h, horário de Brasília, em Wembley; terça-feira (26), contra a Espanha, no Santiago Bernabeu, às 17h30, horário de Brasília. Os dois jogos terão transmissão da Globo, na TV aberta.

Time desvalorizado

As lesões de alguns jogadores mais famosos e a convocação de desconhecidos do público baixou o valor de mercado da Seleção Brasileira, que tem a quarta equipe mais valiosa desta data Fifa. Antes o Brasil ocupava a terceira posição do ranking, mas foi ultrapassada por Portugal após as últimas mudanças na lista de Dorival Júnior.

A convocação inicial do treinador, anunciada em 1º de março, tinha um valor de mercado total de R$ 5,6 bilhões. Cinco jogadores, no entanto, foram substituídos por motivos físicos e a Seleção Brasileira passou a valer cerca de R$ 5 bilhões.

Entraram Léo Jardim no lugar de Ederson; Fabrício Bruno no lugar de Marquinhos; Bremer no lugar de Gabriel Magalhães; Pepê no lugar de Casemiro; e Galeno no lugar de Martinelli.

Com essas mudanças três seleções aparecem à frente do Brasil na lista das mais valiosas da data Fifa: Inglaterra (R$ 7,5 bilhões), França (R$ 6,7 bilhões) e Portugal (R$ 5,6 bilhões). A Argentina, sem Messi, caiu para a 6ª posição.

O top-10

1)- Inglaterra – R$ 7,5 bilhões

2)- França – R$ 6,7 bilhões

3)- Portugal – R$ 5,6 bilhões

4)- Brasil – R$ 5 bilhões

5)- Espanha – R$ 4,6 bilhões

6)- Argentina – R$ 4,5 bilhões

7)- Itália – R$ 4,1 bilhões

8)- Holanda – R$ 4 bilhões

9)- Alemanha – R$ 3,6 bilhões

10)- Bélgica – R$ 2,9 bilhões

