Saiba quanto o garoto Endrick está faturando em propagandas no BBB

“Esse garoto vai dar dor de cabeça aos zagueiros”, diz o comercial na TV, para, em seguida, sugerir que os adversários tomem à Neosaldina

Quem é fã do BBB já deve ter visto nos intervalos comerciais o garoto Endrick, 17 anos, craque do Palmeiras (já vendido ao Real Madrid), estrelando anúncios da Neosaldina.

O menino, nascido em Taguatinga-DF, é um prodígio dentro de fora de campo. No mercado publicitário, comenta-se que o contrato dele é de aproximadamente R$ 13 milhões, e o vídeo em que aparece como estrela – além do BBB da Globo – está sendo veiculado em todas as redes sociais.

“Esse vai dar dor de cabeça a todos os zagueiros”, diz a propaganda, para, em seguida, sugerir que os adversários recorram à Neosaldina

Remédio proibido

Mas, desde que fechou com a Neosaldina, Endrick foi alvo de muitas críticas e até de uma ameaça de punição, porque uma das substâncias presentes na composição do remédio é o isometepteno, considerada proibida para atletas pela Agência Mundial Antidopagem (Wada).

O isometepteno está presente na fórmula do medicamento na forma de mucato. A substância atua tanto na redução da dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais, que contribui para a redução da dor na região, quanto na potencialização do efeito analgésico.

Especialistas dizem que a divulgação da substância, mesmo que de forma inconsciente ou por falta de conhecimento da proibição, pode acarretar em violação ao Código Brasileiro Antidopagem (CBA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pois é, nem tudo é perfeito.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]