Saiba por que o presidente Javier Milei deixou de torcer pelo Boca Juniors

Neste domingo tem o superclássico Boca x River e Milei mandou dizer que pouco se importa com o resultado

Há quem diga que o homem pode trocar de roupa, de cidade, de país e até de mulher, mas nunca trocará de time. Mas há controvérsias.

Neste domingo, em Buenos Aires, é dia do jogão River x Boca, para muitos, o clássico mais importante do mundo.

E esse confronto, em particular, está gerando na Argentina uma boa polêmica com o presidente Javier Milei, que, mesmo longe do país (estará em viagem para os Estados Unidos), mandou dizer que está pouco ligando para o resultado da partida.

“Não poderei ver porque voltarei dos Estados Unidos (farei uma rápida viagem à Conferência de Ação Política Conservadora do Partido Republicano, liderada por Donald Trump). Não me importo com o resultado porque deixei de ser torcedor do Boca”, afirmou Milei.

O líder libertário disse diversas vezes que sua paixão por Xeneize era tão grande que chegou a viajar ao Japão para assistir à final da Copa Intercontinental. No entanto, esclareceu que foram três os motivos que o levaram a se afastar do clube: a aposentadoria de Martín Palermo – seu maior ídolo -, o retorno de Juan Román Riquelme em 2013; e a compra de Fernando Gago durante a gestão de Daniel Angelici. , que considerou “determinações populistas”.

No entanto, esclareceu que há um motivo que o tornaria novamente fã do Boca: “Que volte a gloriosa Era Macrista” – referindo-se ao ex-presidente Maurício Macri.

É preciso lembrar que Milei apoiou fervorosamente a candidatura de Macri a vice-presidente nas últimas eleições do Boca, concorrendo ao lado de Andrés Ibarra, e, como sócio, foi a La Bombonera votar. Além dos insultos e ataques que recebeu de um grupo de torcedores, ele conseguiu votar normalmente, mas não foi o suficiente. Por fim, o Riquelme venceu com mais de 60 por cento e tirou Milei novamente do La Boca.

