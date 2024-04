Saiba por que a ‘Lampions League’ é um grande ‘case’ de sucesso 

Por que a Copa do Nordeste é um grande sucesso? Carinhosamente apelidada de “Lampions League” – num trocadilho bem humorado envolvendo a Champions League e o famoso cangaceiro Lampião – o torneio entrará em sua fase semifinal, com os jogos entre Sport x Fortaleza e Bahia x CRB.

O sucesso da competição, dentre vários fatores, deve-se ao poder de mobilização das torcidas, a rivalidade regional, e o formato inovador da competição, que outras regiões tentaram copiar, mas não obtiveram o mesmo engajamento.

Para que se tenha uma ideia, a Copa do Nordeste paga uma premiação mais de 15 vezes maior do que a Copa Verde, torneio regional semelhante que reúne times do Centro Oeste.

Financeiramente, a situação é a seguinte: Bahia, Fortaleza e Sport já acumularam este ano R$ 4,62 milhões em cotas, e o CRB somou R$ 3,78 milhões. O campeão ainda recebe um Pix de R$ 2,10 milhões, e o vice fatura mais R$ 1,36 mi ao vice. Enquanto isso, o campeão da última Copa Verde ganhou uma premiação de R$ 400 mil.

O formato da Copa do Nordeste também merece destaque. Com grupos que se enfrentam em jogos de ida e volta, seguidos por quartas de final, semifinais e final. No ano passado, com o Ceará campeão, a Copa do Nordeste apresentou a melhor média de público dos últimos 10 anos: 8.133 pagantes por partida. Estima-se que os dois jogos das semifinais, juntos, possam levar 80 mil pessoas às arquibancadas.

Pelo regulamento, a semifinal será novamente em jogo único (Sport e Bahia jogam em casa), podendo acontecer somente em maio por questões de calendário. Isso porque o Fortaleza, um dos semifinalistas, disputa paralelamente a Série A e a Copa Sul-americana.

Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosa para saber quem vai levantar a “orelhuda” e tornar-se o Rei do Cangaço em 2024.

Todos que s campeões do Nordeste

• Bahia: 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021)

• Vitória: 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

• Ceará: 3 títulos (2015, 2020 e 2023)

• Sport: 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

• Fortaleza: 2 títulos (2019 e 2022)

• América-RN: 1 título (1998)

• Campinense: 1 título (2013)

• Santa Cruz: 1 título (2016)

• Sampaio Corrêa: 1 título (2018)

A coluna Futebol Etc na edição impressa do Jornal de Brasília, nesta terça-feira (23/4).



Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]