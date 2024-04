FUTEBOL EM 1 MINUTO

Os times brasileiros começaram mal na Libertadores. E você sabe o que isso significa? Não significa nada, porque – como aconteceu nos anos anteriores – a maioria deles vai se recuperar e chegar na final. Desde 2019 o título da Libertadores tem ficado sempre conosco. Esse ano não será diferente.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]