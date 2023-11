Saiba como votaram os craques Bola de Ouro na escolha do melhor jogador sub-21 do mundo

A revista France Football revelou os votos de Messi, CR7, Ronaldinho e vários outros, que apontaram Bellingham, do Real Madrid, o melhor jovem da atualidade

Dias depois da grande festa da Bola de Ouro, promovida pela revista France Football, no Teatro Chatelet, em Paris, sabe-se agora como foram os votos de alguns figurões do futebol para a escolha do Troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 do mundo e no qual participam todos os vencedores da Bola de Ouro em atividade para designar quem é, em sua opinião, o melhor jovem jogador.

Jude Bellingham, do Real Madrid, venceu na votação final Musiala (Bayern de Munique) e Pedri (Barcelona), sucedendo assim a Gavi (Barcelona), vencedor do ano passado.

Leo Messi, que foi confirmado pela oitava vez como o melhor jogador do mundo, escolheu Musiala como o melhor jovem jogador, colocando Pedri na segunda posição e Bellingham, o vencedor, na terceira. Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022, escolheu Eduardo Camavinga na primeira posição, à frente de Pedri e Bellingham, segundo e terceiro respectivamente.

Havia expectativa, por sua vez, de analisar as diferentes votações de outros prêmios Bola de Ouro. Modric, por exemplo, preferiu ficar em primeiro e segundo lugar com Bellingham e Camavinga, companheiros no Real Madrid, e o terceiro lugar foi dado a Gavi. Ronaldinho, por sua vez, também apontou Bellingham como o melhor jovem, Camavinga em segundo e por fim foi Pedri quem fechou o pódio.

Zinedine Zidane, um dos votos mais esperados, optou por dar o primeiro lugar a Bellingham, o segundo a Pedri e o terceiro a Camavinga. Igor Belanov, vencedor da Bola de Ouro em 1986, realizou uma das votações mais curiosas, escolhendo três jogadores do Barcelona nas três primeiras posições, Gavi, Pedri e Balde, nesta ordem. O vencedor em 1969, Gianni Rivera, foi um dos poucos que ousou escolher Xavi Simons, de Leipzig, entre os três primeiros, designando-o, na sua opinião, como o segundo melhor jovem jogador do mundo.

A lista completa:

Gianni Rivera, vencedor em 1969:

Musiala Xavi Simões Gavi

Franz Beckenbauer, vencedor em 1972 e 1976:

Musiala Bellingham Xavi Simões

Oleg Blokhine, vencedor em 1975:

Bellingham Gavi Camavinga

Allan Simonsen, vencedor em 1977:

Pedri Bellingham Gavi

Karl-Heinz Rummenigge, vencedor em 1980 e 1981

Musiala Camavinga Bellingham

Igor Belanov, vencedor em 1986

Gavi Pedri Balde

Ruud Gullit, vencedor em 1987:

Bellingham Musiala Pedri

Marco van Basten, vencedor em 1988, 1989 e 1992:

Bellingham Pedri Camavinga

Lothar Matthäus, vencedor em 1990:

Bellingham Musiala Gavi

Jean-Pierre Papin, vencedor em 1991:

Musiala Bellingham Pedri

Hristo Stoichkov, vencedor em 1994:

Pedri Gavi Balde

Matthias Sammer, vencedor em 1996:

Bellingham Musiala Gavi

Ronaldo, vencedor em 1997 e 2002:

Bellingham Musiala Balde

Zinédine Zidane, vencedor em 1998:

Bellingham Pedri Camavinga

Rivaldo, vencedor em 1999:

Bellingham Gavi Musiala

Luís Figo, vencedor em 2000:

Bellingham António Silva Camavinga

Michael Owen, vencedor em 2001:

Camavinga Bellingham Musiala

Pavel Nedved, vencedor em 2003:

Bellingham Pedri Gavi

Andreï Shevchenko, vencedor em 2004:

Bellingham Camavinga Pedri

Ronaldinho, vencedor em 2005:

Bellingham Camavinga Pedri

Fabio Cannavaro, vencedor em 2006

Bellingham Camavinga Pedri

Kakà, vencedor em 2007:

Bellingham Musiala Balde

Lionel Messi, vencedor em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023

Musiala Pedri Bellingham

Luka Modric, vencedor em 2008:

Bellingham Camavinga Gavi

Karim Benzema, vencedor em 2002:

Camavinga Pedri Bellingham

