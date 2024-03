Saiba como o valor de mercado de Neymar despencou mais de R$ 1 bilhão

No momento em que a Seleção Brasileira parece iniciar um novo ciclo, aparentemente sem Neymar – que recupera-se de uma cirurgia no joelho – surgem notícias, vindas da Arábia Saudita, que atestam uma queda no valor de mercado do nosso ex-camisa 10.

Neymar atualmente ainda figura no top-10 dos jogadores mais valiosos do Sauditão. Entretanto, segundo dados do site Football Benchmark, o seu valor de mercado caiu mais de € 200 milhões em cinco anos (aproximadamente R$ 1 bilhão), como você pode ver nesse gráfico abaixo.

Recorde-se que ele foi vendido pelo Barcelona ao PSG, em 2018, por 233 milhões de euros – até hoje a maior transação da história do futebol mundial – mas o seu valor de mercado foi diminuindo ano após ano.

Em 2023, num momento de grande desgaste em que vivia no PSG, Neymar foi cedido ao Al Hilan por cerca de 100 milhões de euros. Atualmente defendendo, seu passe está avaliado em 25,3 milhões de euros

Top 10 das contratações mais caras da Arábia:

Neymar (PSG > Al-Hilal) – 100 milhões de euros

Malcom (Zenit > Al-Hilal) – 60 milhões de euros

Rúben Neves (Wolverhampton > Al-Hilal) – 55 milhões

Fabinho (Liverpool > Al-Ittihad) – 46 milhões

Milinkovic-Savic (Lazio > Al-Hilal) – 40 milhões

Mané (Bayern de Munique > Al-Nassr) – 37 milhões

Mahrez (Manchester City > Al-Ahli) – 35 milhões

Jota (Celtic > Al-Ittihad) – 29 milhões

Ibañez (Roma > Al-Ahli) – 28,5 milhões

Saint-Maximin (Newcastle > Al-Ahli) – 27 milhões.

