Roupa nova: Flamengo e Palmeiras exibem suas camisas. Qual é a mais bonita?

Dois dos principais favoritos em todos os torneios desta temporada já disponibilizaram os novos uniformes para vendas. Saiba os preços

Com os estaduais do Rio e de São Paulo já em andamento, Flamengo e Palmeiras – dois dos principais favoritos em todos os torneios desta temporada – apresentaram as suas novas camisas.

O novo “manto” Rubro-negro, concebido pela Adidas, foi apresentado nos EUA, num luxuoso evento que contou com a presença do astro do basquete norte-americano (NBA), Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers.

O Flamengo usou como mote a frase “Paixão que vem de berço”, e a versão ‘Torcedor’ pode ser comprada nas lojas do clube a partir de R$299,99 o modelo feminino, e R$349,99 o masculino. Já o modelo ‘Authentic’, com a mesma tecnologia utilizada pelos jogadores em campo, está disponível a R$599,99

Verdão

O Palmeiras exibiu nas redes sociais os uniformes para a temporada 2024, produzido pela Puma. As camisas ganharam golas e detalhes em dourado (as marcas da Puma e da Crefisa também estão douradas).

O primeiro uniforme conta com camisa verde e calção branco, e o segundo é o inverso. Os meiões combinam com as cores das camisas.

As duas versões do uniforme de jogo se apoiam na campanha “O que nos torna família”, que exalta o sentimento de pertencimento, de luta e de amor compartilhados que unem os palmeirenses em uma única família palestrina.

O preço da camisa do Verdão nas lojas do clube foi fixado em R$ 500,00.

