Ronaldo, em seu 4º casamento, está longe do recorde de Gretchen, que já casou 18 vezes

No mundo das celebridades, o grande acontecimento do final de setembro foi o casamento de Ronaldo Fenômeno com Celina Locks, numa festa que contou com a presença de personalidades do esporte, como o ex-jogador Kaká e o narrador Galvão Bueno, dentre outros.

Colunistas de celebridades lembraram que este foi o quarto casamento do Fenômeno, chegando a apontar semelhanças com a cantoraGretchen, 64 anos, que já está no 18º casamento.

Recorde-se que, aos 47 anos, o dono da SAF do Cruzeiro já subiu ao altar com Milene Domingues (1999), Daniella Cicarelli (2005) e Bia Antony (2007).

Lógico que não dá para fazer comparações com a recordista mundial Gretchen. Até porque, pelo histórico do romance Ronaldo/Celina Locks, tudo indica que esta é uma união pode durar para sempre – “até que a morte os separe”, como diz a Bíblia.

Enquanto isso, Gretchen, casada com o saxofonista Esdras de Souza desde 2020, também parece ter encontrado sua “alma gêmea”. Mas, sem papas na língua, disse recentemente numa entrevista que “é melhor se casar 20 vezes do que permanecer 20 anos infeliz ao lado da mesma pessoa.”

