Romário quer instalar CPI de Manipulação de Resultados no Senado Federal

A CPI da Câmara, lamentavelmente, terminou sem a aprovação do relatório final. Agora deve ser instalada uma CPI no Senado

Como a coluna Futebol Etc destacou nesta quarta-feira (6), o Brasil é “campeão mundial” em manipulação de resultados em jogos de futebol. E, em 2023, constatou-se que houve dezenas de partidas que foram consideradas “suspeitas”.

Por conta disso, o senador Romário está requerendo a criação de uma CPI para apurar essas denúncias, no âmbito do Senado Federal.

Vale destacar que já houve, na Câmara dos Deputados, uma CPI semelhante, mas que terminou A CPI sem a aprovação de um Relatório Final. A iniciativa de Romário, agora, pode servir para concluir as investigações desse crime.

Justificativa de Romário

No requerimento assinado por Romário, o ex-jogador tetracampeão do mundo justifica:

“O país tem sido bombardeado com noticias sobre denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Dados os grandes volumes envolvidos em apostas e o largo tempo em que esse ambiente esteve desregulamentado, teme-se que inúmeros casos envolvendo o aliciamento de jogadores e dirigentes estejam ainda ocorrendo, colocando em risco a integridade do jogo, o bom ambiente de negócios e a paixão de milhões de brasileiros.

Recentemente, houve os episódios investigados pelo Ministério Público de Goiás e a divulgação de relatório da empresa Sports Radar que relaciona a realização de 109 partidas com alerta de suspeição de manipulação, apenas no ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale lembrar que o futebol é uma importante atividade econômica de nosso País, que gera dezenas de milhares de empregos e movimenta importante cadeia direta e indireta de geração de renda. É, portanto, dever do Estado regulamentar e fiscalizar as suas atividades, em nome do interesse público”.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]