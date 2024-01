Ridículo! Mano Menezes pisa na bola ao menosprezar o Cuiabá

Treinador foi irônico com o volante Raniele, mas esqueceu que o Cuiabá ficou à frete do Corinthians no Brasileirão-23

Nesta quarta-feira (24), o Corinthians deu vexame no Paulistão e perdeu para o Ituano. Mas o destaque da noite foi a declaração preconceituosa do técnico Mano Menezes, que, ao criticar o volante Raniele, tratou o Cuiabá, seu ex-clube, com total menosprezo:

“O Raniele tentou chutar uma bola ao gol, achou que estava em Cuiabá, tentou chutar… e não dá, né? Isso aqui é Corinthians….”, ironizou o treinador, sem levar em consideração que o Cuiabá fez uma campanha superior à do Timão.

Resposta do Cuiabá

“O Cuiabá Esporte Clube lamenta e repudia a descabida fala do técnico Mano Menezes, do Sport Club Corinthians, na noite desta quarta-feira (24). O profissional se referiu ao Dourado de forma preconceituosa e inaceitável ao citar um ex-atleta do time auriverde, titular do clube paulista. Mano Menezes, que já comandou a Seleção Brasileira, mostrou que desconhece o cenário nacional ao citar o Cuiabá EC de forma pejorativa. A equipe está na elite do futebol nas últimas quatro temporadas e representa todo o estado de Mato Grosso na Série A do Brasileiro. O Cuiabá EC não irá aceitar comentários desrespeitosos que ferem a imagem do clube”, publicou o Cuiabá em suas redes sociais.

