Real Madrid usará com Endrick o mesmo modelo de adaptação de Rodrygo e Vini Jr

Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras aos 17 anos, o atacante Endrick passou vários dias na semana passada em Madrid, cidade que será a sua nova casa a partir de julho de 2024, quando atingir a maioridade e poder ingressar oficialmente no Real Madrid.

Neste fim de semana, o jornal Ás deu destaque à passagem do atleta pela capital da Espanha, onde ele conheceu seus novos companheiros e o técnico Ancelotti. Além disso, Endrick testemunhou a vitória o. Real por 4 x 1, sobre o Villarreal. E Ancelotti foi questionado sobre este encontro com uma das maiores joias do futebol mundial na conferência de imprensa de antevisão do último jogo da temporada pelo Real Madrid.

O treinador deu a chave: o que Endrick quer não é nada além do que viu que Rodrygo e Vinicius têm agora, dois brasileiros que chegaram em condições praticamente idênticas às que ele terá:

“Muito feliz por tê-lo conhecido, acho que a experiência que os jovens do Brasil, como Rodrygo e Vinicius, tiveram é a experiência que ele deseja ter. Ele está entusiasmado e feliz por voltar em julho”, explicou o treinador.

Os três brasileiros já se conhecem das concentrações da Seleção Brasileira e aliás no último intervalo em que estiveram na Seleção Brasileira, a CBF teve o cuidado de fotografá-los juntos, ciente de que se trata de um tridente que poderia ser o ataque do Real Madrid em muitos jogos na próxima temporada.

As condições e circunstâncias de Endrick são muito semelhantes às de Rodrygo e Vinicius. Ambos chegaram com apenas 18 anos e depois de gastos significativos: Vini custou 45 milhões, Rodrygo 40 e Endrick 35 (mais outros 25 que podem chegar por objetivos que forem alcançados).

Os dois primeiros começaram com algumas dificuldades, mesmo passando pelo Castilla, mas com o tempo foram se acomodando: no ano passado Vinicius foi autor de 23 gols e 21 assistências e Rodrygo, 19 gols e 11 assistências. E nesta temporada está brilhando, principalmente nesta reta final de 2023. Vini não tem sorte com as lesões, mas Ancelotti o espera em 2024 de braços abertos.

O caminho que os dois brasileiros estão trilhando é a melhor pretensão que o Real Madrid pode ter para atrair jovens talentos de todo o mundo.

O caso de Endrick é especialmente destacado por ser do mesmo país que eles, mas essa capacidade de atração também desempenhou um papel com Reinier, com Güler, com Kubo… Um íman para Madrid reforçar a política de transferências que vem acontecendo praticamente desde então há muitos anos: jovens talentos a um custo baixo ou moderado para aprimorá-los em casa e assim diminuir gastos com grandes transferências – como já aconteceu no passado.

