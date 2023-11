Querem fazer um quadrangular entre Criciúma, Inter de Limeira, Treze e Central, pelo título da Série B/1986

A sugestão foi encaminhada à CBF pela Federação Catarinense de Futebol e serviria para definir o vencedor de um torneio que não teve campeão

No final do mês de agosto, destacamos aqui na coluna que a CBF tinha uma “bronca” para resolver. Um problema que remonta da década de 1980, ano em que não houve campeão da Série B. Leia aqui e entenda.

Sabe-se agora que a Federação Catarinense deu entrada em um pedido à CBF, sugerindo um torneio entre Criciúma, Inter de Limeira, Treze-PB e Central-PE para definir quem será o campeão da Série B de 1986.

Até que não é uma má ideia, mas acho difícil a CBF concordar. Primeiro por uma questão de datas, mas também pela irrelevância do assunto.

É melhor comprar quatro taças e entregar a todos eles. Pronto, resolvido!

