Quando será que vão exorcizar a “maldição do gato” que atingiu a Seleção Brasileira?

Desde que – durante a Copa do Catar – um assessor da CBF foi bruto e ignorante com um felino, tudo começou a dar errado para a Seleção

No final do ano passado, já tratamos desse assunto aqui, mas ele insiste em permanecer na memória, principalmente dos internautas. Continuam associando o “inferno astral” do futebol brasileiro a um episódio que envolve aquele lance do gato, durante a Copa do Catar.

Aconteceu numa entrevista coletiva no estádio Grand Hamad: o atacante Vinícius Jr estava conversado com os jornalistas quando um gato entrou no palco.

A cena seguinte chocou a internet, porque Vinicius Rodrigues, assessor da CBF, arrancou abruptamente o animal da mesa, atirando-o no chão. Com a repercussão negativa, a CBF agiu rápido e demitiu o funcionário.

Com deixei claro aqui na colina, obviamente que se trata de um mito, mas diz a lenda que os gatos (pretos ou não) podem dar azar em determinadas situações. Essa ideia de que gato traz má sorte e maldição vem de muitos séculos, lá na Idade Média, mas ainda está muito presente no imaginário popular.

Relembre então, nesse post do perfil “Dona Lúcia” (personagem que ficou famosa depois dos 7 x 1, da Copa de 2014), no Instagram, como foi o episódio do gato e também as “desgraças” recentes que atingiram a Seleção Brasileira:

– Perdeu para a Croácia faltando 4 minutos

– Derrotas para Senegal e Marrocos

– 6º lugar nas eliminatórias

– Esperou o Ancelotti que renovou com o Real Madrid

– Eliminado por Israel no mundial sub-20

– Fora das olimpíadas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dona Lúcia (@donaluciahexa)

Na mídia especializada, já tem gente dizendo que a CBF e a Seleção Brasileira já não colecionam mais títulos; e sim escândalos. Quando será que vai aparecer alguém para “exorcizar” essa maldição do gato, hein?

