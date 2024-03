Problema à vista: Dorival chamou Galeno, mas a seleção portuguesa também pode convocá-lo

Reportagem do jornal ‘A Bola’ questiona qual será a postura do jogador, que tem dupla cidadania

O técnico Dorival Jr surpreendeu com a convocação do atacante Galeno, para o lugar de Gabriel Martinelli, do Arsenal, que está lesionado.

Wenderson Galeno, do FC O Porto, 26 anos, que nasceu em Barra do Corda, no Maranhão, mas que foi muito jovem para jogar no time B do Porto, em 2016 depois de uma passagem rápida pelo Anápolis, no interior de Goiás.

O problema é que Galeno tem também dupla cidadania e ultimamente vem aparecendo em pré-listas do técnico Roberto Matinez, de Portugal.

O assunto ganhou destaque nesta terça-feira (12) no jornal “A Bola’, sob o título: “E se Roberto Martinez também convocar Galeno?”. Veja a reportagem do jornal português:

“Dorival Júnior convocou Wanderson Galeno, jogador do FC Porto, para os jogos amigáveis do Brasil contra Espanha e Inglaterra e, dessa forma, poderá ‘desviar’ o extremo da rota da Seleção Nacional portuguesa.

Extremo do FC Porto junta-se ao companheiro de equipa Wendell em convocatória inédita; chamado para o lugar de Gabriel Martinelli, do Arsenal, que está lesionado

Galeno esteve em todas as pré-convocatórias de Roberto Martínez desde que este é selecionador nacional mas nunca figurou na lista final, algo que poderá acontecer quando o espanhol anunciar a convocatória para os particulares contra Suécia e Eslovénia, a 21 e 26 de março. A lista será anunciada na sexta-feira e, se Roberto Martínez o chamar, Galeno terá de escolher que país quer representar. Em outubro passado, o treinador revelou que falou com Sérgio Conceição sobre o extremo, considerando que este poderia ser muito útil a Portugal.Caso semelhante aconteceu com Matheus Nunes, que em agosto de 2021 foi chamado por Tite para a seleção do Brasil mas recusou a chamada, preferindo representar Portugal. Se aceitar a convocatória do Brasil mas não for utilizado por Dorival Júnior, Galeno continuará a ser elegível para a Seleção portuguesa.

Ao que ‘A Bola’ apurou, Galeno irá aguardar pela convocatória de Portugal para perceber se está, ou não, nos eleitos de Roberto Martínez, para depois tomar uma decisão.

Atualizado às 14h56min – Por meio do Instagram, o atacante Galeno celebrou a oportunidade e o sonho de defender a Seleção Brasileira:

“Obrigado, Deus, por cada oportunidade. Tinha muitas coisas pra falar, mas tem pessoas que não merecem esse momento. Um sonho de uma criança que saiu lá de Barra do Corda para o mundo, um orgulho enorme representar meu país, vamos meu Brasil, nunca deixem de acreditar nos seus sonhos.”

