Piquet diz em vídeo que “Senna arrumou namorada para provar que era macho”

A velha rivalidade entre os pilotos Nelson Piquet e Ayrton Senna – um assunto que estava aparentemente adormecido – voltou às redes sociais esses dias, com a divulgação de uma entrevista no Canal Enerton, no YouTube.

“Senna arrumou namorada para provar que era macho”, insinua Piquet, e o assunto voltou a viralizar na web.

Tricampeões da maior categoria de automobilismo, os brasileiros viviam se estranhando nos bastidores e tinham uma série de desavenças.

Nessa entrevista que está no Canal Enerto, Nelson Piquet relembra uma história antiga em relação a sexualidade do piloto morto em 1994, aos 34 anos, em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, em entrevista ao canal de YouTube de Júnior Coimbra.

Piquet afirmou que seu grande rival era gay e se casou com mulheres apenas para enganar a mídia.

“O Senna passou quase três anos na Fórmula 1 e ele não tinha nenhuma namorada. Tinha um cara chamado Junior que vivia do lado dele e aí, o pessoal contou a história toda… O Senna foi casado e o casamento foi anulado… Só tem duas maneiras de anular um casamento. Não consumação ou traição pelo mesmo sexo”, disse Piquet