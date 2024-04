Palmeiras, Flamengo e Fluminense vão ganhar uma fortuna no Mundial de Clubes; saiba quanto

Para quem está acostumado com premiações mais modestas da CBF e da Conmebol, Palmeiras, Flamengo e Fluminense – representantes do Brasil na nova Copa do Mundo de Clubes, a ser disputada nos EUA, entre junho e julho do próximo ano – já sabem que vão faturar uma “bolada” da Fifa.

A entidade máxima do futebol mundial definiu que cada um dos 32 participantes do torneio já garantem uma cota mínima de 50 milhões de euros (quase R$ 280 milhões).

O formato do Mundial de Clubes será semelhante ao da Copa do Mundo de seleções, com os 32 times divididos em oito grupos. Os dois melhores se classificam para as oitavas de final, dando início ao mata-mata.

Além de Palmeiras, Flamengo e Fluminense, outros 20 times já estão garantidos, restando 9 vagas a serem preenchidas. Veja a lista:

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil): campeões da Libertadores 2023

Chelsea (Inglaterra): campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha): campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra): campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha): via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha): via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França): via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália): via ranking da Europa

Juventus (Itália): via ranking da Europa

Porto (Portugal): via ranking da Europa

Benfica (Portugal): via ranking da Europa

Atlético de Madrid (Espanha): via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria): via ranking da Europa

Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Champions League da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Monterrey (México): campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Concachampions de 2022

León (México): campeão da Concachampions de 2023

Auckland City (Nova Zelândia): campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado

