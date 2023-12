Os gringos estão tomando conta da seleção Bola de Prata do Brasileirão

O uruguaio Suárez levou a Bola de Ouro, eleito o melhor jogador; e Endrick foi a revelação e autor do gol mais bonito da temporada

Quase metade da seleção Bola de Prata – premiação criada em 1970 pela revista Placar e atualmente produzida pela ESPN – foi formada por estrangeiros. O prêmio elege os melhores do Campeonato Brasileiros e este ano tem três uruguaios, um chileno e um paraguaio.

A Série A contou este ano com 132 profissionais estrangeiros, sendo 122 jogadores e 10 treinadores. A competição ficou assim próxima de 20% de gringos. É esse o reflexo dessa “seleção sul-americana”.

O Palmeiras dominou mais uma vez a seleção com cinco jogadores Weverton, Mayke, Murilo, Piquerez e Raphael Veiga, além de conquistar mais três prêmios: um com Abel Ferreira (melhor treinador) e dois com Endrick (revelação e gol mais bonito).

Outros quatro times tiveram representantes: Flamengo (Pulgar e Arrascaeta), Grêmio (Suárez e Villasanti), Botafogo (Adryelson) e Atlético-MG (Hulk). Paulinho, também do Galo, levou a outra Bola de Prata em disputa, como artilheiro do Brasileirão com 20 gols. Já o uruguaio Suárez levou a Bola de Ouro, eleito o melhor jogador da temporada.

Seleção Feminina

O Corinthians dominou a seleção feminina do Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet. Só que agora a melhor jogadora foi de outra equipe e vai levar a Bola de Ouro para a Ferroviária: Aline Gomes, a fenômeno de apenas 18 anos de idade.

Dono do título, o Corinthians colocou seis jogadoras na seleção: as laterais Yasmim e Kati, a volante Luana Bertolucci, as mais Duda Sampaio e Vic Albuquerque e a atacante Jheniffer. O Timão também elegeu Arthur Elias como o melhor técnico.

Vice-campeã, a Ferroviária foi a segunda com mais representantes: quatro (a goleira Luciana), as zagueira Luana e Day Silva e atacante Aline Gomes. O Santos completou o time com a volante Brena.

Aline Gomes também ganhou o prêmio de revelação, Amanda Gutierres (Palmeiras) levou a Bola de Prata como artilheira (14 gols) e Vanessinha (Cruzeiro) venceu a disputa do gol mais bonito.

