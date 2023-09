Ops, foi mal! Repórter descuidado vaza vídeo da amante em hotel

Durante uma live da Rádio Sucre, do Equador, viralizou a imagem de uma mulher nua. Veja o vídeo

Nesta terça-feira (12), será disputada a segunda rodada das eliminatórias sul-americanas, mas ainda persistem “ecos” dos primeiros jogos, disputados na semana passada.

Além do golaço de Messi na vitória da Argentina; e do recorde de Neymar, que ultrapassou o Rei Pelé em número de gols com a camisa do Brasil, outro assunto que ganhou destaque nas redes sociais foi o vacilo do jornalista equatoriano Juan Francisco, que deixou escapar uma imagem constrangedora.

Juan Francisco era o enviado especial da Rádio Sucre, e, durante uma live sobre o jogo Argentina 1 x 0 Equador, se atrapalhou com o computador e revelou imagens de sua amante, que estava sem roupa, no quarto do hotel.

🚨😂 The Ecuadorian reporter Juan Francisco accidentally showed a young woman in a hotel room during a live broadcast of the qualifying match between Ecuador and Uruguay. The woman was not his wife.pic.twitter.com/qGIeyxCHoj — VAR Tático (@vartatico) September 11, 2023

O “periodista” entrou no ar e os seus colegas pediram para ele mudar a posição da câmara, para evitar o “contra-luz”, mas Juan acabou clicando o botão que substituiu a câmera frontal pela câmera de fundo do laptop, revelando assim a mulher.

Sem saber que estava sendo filmada, a moça, que estava nua e coberta apenas por uma toalha, tentou colocar a calcinha às pressas, tudo isso enquanto a transmissão ao vivo continua rolando.

Os demais participantes da live da Rádio Sucre perceberam e começaram a rir. Um deles, visivelmente constrangido, tentou mudar de assunto com um alerta para Juan Francisco. “Cuidado com a imagem, alguém está por lá, parece que está no hotel. Juan Francisco, estamos prontos”, advertiu o companheiro de Juan.

Tarde demais. As imagens viralizaram rapidamente.

