Olho no lance! A “trairagem” da Record ao demitir o narrador Oliveira Andrade

Ao mesmo tempo em que festejou a boa audiência na transmissão de Palmeiras x Inter, a emissora do bispo mandou o narrador embora

As notícias parecem conflitantes (e são conflitantes), mas, ao mesmo tempo em que comemorou a vice-liderança na audiência com a segunda rodada do Paulistão, neste meio de semana, a Record anunciou a demissão do narrador Oliveira Andrade, contratado exclusivamente para comandar as transmissões do torneio.

Dados da Kantar Ibope apontaram que o jogo entre Palmeiras e Inter de Limeira atingiu 6,6 pontos de média na Grande SP, enquanto o SBT, que exibia ‘Cúmplices de um Resgate’ e o Programa do Ratinho, teve apenas 4,1 pontos e 4,6 na capital paulista.

Seria motivo para comemorar, e parabenizar a equipe de esportes que comandou a jornada, mas, não! Como “prêmio”, o experiente Oliveira Andrade teve seu contrato rescindido pela emissora, sob a justificativa de que teria desagradado como narrador, sendo muito criticado pelo público.

Para substituir Oliveira, a Record recontratou o narrador Lucas Pereira, que havia sido demitido recentemente pela própria Record. Lucas estreia no domingo (28), no clássico entre Palmeiras e Santos.

Diante das críticas que recebeu na mídia, a Record emitiu nota, explicando a mudança em sua equipe de esportes:

“A partir deste domingo, todas as partidas do Paulistão 2024 serão narradas pelo Lucas Pereira. Agradecemos parceria com o Oliveira Andrade nesse início de Campeonato”, disse de forma lacônica, numa demonstração de completo desrespeito por um dos profissionais mais competentes do mercado paulista.

