O sonho de 2 torcedores do Bahia que foram conhecer de perto o Manchester City

Proprietários de Fan Tokens do Bahia na Socios.com garantiram presença para acompanhar os ‘Blues’ na partida contra o Fulham, pela Premier League

O poderoso City Football Group, que é dono do Manchester City, atual campeão da UEFA Champions League, desde que fechou a compra do Esporte Clube Bahia, por meio de uma SAF, quer aproximar os dois clubes e – agora no finalzinho de agosto – proporcionou uma aventura inesquecível para dois torcedores baianos.

A Socios.com, uma gigantesca plataforma de engajamento e recompensas de fãs, levou Dimitri Anjos e Luciano Cabral Santos Júnior, proprietários do Fan Token Oficial do Bahia para a Inglaterra, potencializando a integração entre as equipes com ativações entre as marcas além de reforçar o caráter de utilidade dos Fan Tokens.

A ação de integração entre Bahia e Manchester City permitiu aos proprietários do Fan Token $BAHIA celebrarem a cultura baiana em terras inglesas. Além de conhecer toda estrutura do Grupo City, os torcedores também assistiram a uma partida do time na Premier League no camarote da empresa no Etihad Stadium.

A viagem contemplou os torcedores com passagens aéreas, hospedagem no CT, tour pelo Etihad Campus (centro de treinamento do Man City) e Etihad Stadium, participação nos shows de Carlinhos Brown, A Dama e O Maestro, e ingressos no camarote da Socios.com para ver Manchester City e Fulham, pela terceira rodada da Premier League 2023-24.

Dimitri Anjos e Luciano Cabral Santos Júnior são dois caras sortudos, muito sortudos.

