“O Santos vai virar SAF e quem vai comprar é Neymar”, garante jornalista da CNN

Segundo Benjamin Back, a intenção de Marcelo Teixeira, novo presidente do Peixe, é vender; e a “família Neymar” quer comprar

Uma das promessas de campanha de Marcelo Teixeira, recém eleito presidente do Santos, era transformar o clube em Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Pois agora surgiu a informação do jornalista Benjamin Back, no canal CNN, de que Neymar pai e Neymar Jr estariam negociando a compra do clube praiano.

“Eu não tenho dúvidas: o Santos vai virar SAF. Podem anotar. E o pai do Neymar e o Neymar vêm aí para comprar o Santos. E quer saber… O negócio não é ruim, não. Boa parte da torcida do Santos vai receber isso com bons olhos. Aguardemos”, disse o Benja, na CNN.

Teixeira e Neymar se falam com frequência. O presidente revelou que recebeu um telefonema do craque com o seguinte recado: “Vi que você aposentou a camisa 10, aproveita e aposenta a 11 até eu voltar”.

Não deve ser, na verdade, nenhum grande sacrifício para a “família” Neymar comprar um time de futebol. Se levarmos em conta, por exemplo, que Ronaldo Fenômeno desembolsou cerca de R$ 400 milhões para comprar o Cruzeiro, o valor do Santos – após o recente rebaixamento para a Série B – deve ser mais ou menos equivalente ao do clube mineiro.

Em tempo: apenas na sua, digamos, “carteira de trabalho” no Al Hilal, Neymar fatura quase R$ 500 milhões por ano.

Concordo com o jornalista Benja: seria um bom negócio para o Santos e para Neymar, que teria um clube “pra chamar de seu”.

